Napoli | Manfredi sul caso Cozzolino | Non accetto lezioni di moralità De Magistris pensi ai debiti lasciati

(Di martedì 27 dicembre 2022) “L’ex sindaco De, visto che non sa che dire, mette in campo cose che sono totalmente lontane dalla realta’. L’eurodeputato Andreaaveva dato una disponibilita’ per entrare in un gruppo di lavoro che doveva aiutare i rapporti tra la Citta’ metropolitana e la Commissione europea. Questo gruppo non si e’ mai insediato e non ha mai operato. Ma sui temi della legalita’ nessuno mi puo’ dare. L’ex sindacopiuttosto ai 5 miliardi diche ha lasciato e ai tanti problemi che abbiamo trovato e contro cui stiamo combattendo ogni giorno”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, intervenendo stamattina su Radio Club91 nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele. Durante l’intervista, anche un bilancio dei primi 14 ...

La Repubblica

Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, intervenendo stamattina su Radio Club91 nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele. Durante l'intervista, anche un bilancio dei primi ...Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, intervenendo stamattina su Radio Club91 nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele. Durante l'intervista, anche un bilancio dei primi ... Napoli, il sindaco Manfredi: "Amoretti partigiano della libertà, la città deve portare avanti la sua testimon… “L’ex sindaco De Magistris, visto che non sa che dire, mette in campo cose che sono totalmente lontane dalla realta’. L’eurodeputato Andrea Cozzolino aveva dato una disponibilita’ per entrare in un gr ...Corsi per politici e amministratori in carica e non. È l'iniziativa promossa dal gruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale. Lo annuncia il pentastellato Ciro Borriello: " Partiremo a gennaio ...