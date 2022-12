Napoli | Manfredi | “Niente lezioni di legalità da de Magistris”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il sindaco di, Gaetano, ha risposto all’ex primo cittadino partenopeo Luigi de: “Pensi ai 5 miliardi di debiti che ha lasciato”. “L’ex sindaco de, visto che non sa che dire, mette in campo cose che sono totalmente lontane dalla realtà. L’eurodeputato Andrea Cozzolino aveva dato una disponibilità per entrare in un

ilmattino.it

'Il sindacoha il dovere di spiegare alla città diperché è stato scelto, con decreto firmato dal vice - sindaco metropolitano Giuseppe Cirillo in data 11/11/2022, l'eurodeputato pd ..."Il Sindacoha il dovere di spiegare alla città diperché è stato scelto, con decreto firmato dal vice - sindaco metropolitano Giuseppe Cirillo in data 11/11/2022, l'eurodeputato PD Andrea ... Movida a Napoli, il sindaco Manfredi: «Decomprimere alcune parti del centro storico» Uno accusa l'altro risponde ed è subito scontro di botta e risposta tra l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e l'attuale Gaetano Manfredi sul ...Un’occasione per tracciare nuove buone pratiche di sviluppo in chiave economica, sociale e culturale, in linea con la programmazione culturale del Comune di Napoli e della giunta Manfredi. L’idea ...