Napoli | interesse per Ounahi | l’Angers lo valuta 20-25 milioni

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilsi guarda attorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato. In particolar modo la società partenopea si prepara ad un’eventuale addio di Piotr Zielinski, e la dirigenza è per questo già al lavoro nel tentativo di trovare un sostituto ideale. Il nome che fa maggiormente gola a Giuntoli è quello di Azzedine, centrocampista marocchino protagonista di un ottimo Mondiale. Secondo Repubblica,il giocatore circa 20-25. SportFace.

GonfiaLaRete

Al quarto posto si trovano invecee al quinto Bologna, celebre città universitaria meta ogni ... invece, la classifica viene rivoluzionata: il quartiere che ha raccolto il maggiorda ......col supera +10, non è impossibile). Juventus, fondo pronto a investire due miliardi per il club Il futuro della Juventus Nelle scorse settimane si è molto parlato del possibile... Repubblica- Napoli: interesse concreto per Ounahi, ma il cartellino è ... Ennesima discarica a cielo aperto segnalata nel Parco Nazionale del Vesuvio. Questa volta è stata individuata un’area utilizzata come deposito di rifiuti in località Sant’Angelo a metà strada tra i co ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.