Napoli-Argentina | il legame continua con l’iniziativa dell’Argentinos Juniors | il comunicato

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’Argentinosha deciso di aprire una scuola calcio a, prosegue così ilche uniscee l’L’Argentinosha deciso di aprire una scuola calcio a, prosegue così ilche uniscee l’. Il: «Argentinosè lieta di annunciare l’apertura di una nuova scuola calcio. Il club più maradoniano del mondo sbarca in Europa nientemeno che a, la terra promessa del miglior giocatore della storia. L’Argentinosha rafforzato due aree molto importanti negli ultimi anni: l’area del reclutamento e l’area della gestione internazionale. Mentre il reclutamento stava ...

Corriere dello Sport

...00 algiris - Fenerbahçe 19:00 Berlin - Baskonia Leggi anche Il calcio in diretta su Facebook:e Inter aprono la stradaal Mondiale, ecco i convocati: Dybala e Di Maria recuperano ...... prossimo avversario delagli ottavi di Champions. Spalletti attualmente sarebbe al settimo ... dove il grande favorito è Lionel Scaloni grazie alla vittoria dell'Sempre più stretto il legame che collega Napoli e l' Argentina. Dopo i grandi festeggiamenti svolti per celebrare la vittoria del Mondiale da parte di Messi e compagni, è arrivata una nuova notizia ch ...Alessandro Orlando, ex calciatore di Udinese e Juventus, ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb: "Innanzitutto, credo che la ripresa si porti dietro grandi punti ...