Movida | Martusciello | “La città è nel caos | l’ordinanza di Manfredi non funziona”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “così com’è non. De Iesu parla senza vivere la. Il 24 dicembre è stato ilassoluto nelle strade dellae temiamo che se non si presenteranno correttivi, sarà ancora peggio il 31 dicembre. Manca la visione di insieme della”. Lo ha sottolineato, in una nota, l’europarlamentare Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia Campania. “Ieri la contemporaneità di tre eventi, partita di basket, affluenza al cinema e concerto, ha paralizzato Fuorigrotta. Mi chiedo perché debbano pagare i residenti e i negozianti di questa inefficienza conclamata”, ha sottolineato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.