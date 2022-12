Morto Piemonti | dramma improvviso | come ci lascia il marito di Ambra Orfei

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un lutto: a 61 anni è infattiin ospedale in seguito a un maloreGabriele, lo storico imprenditore della notte della Riviera romagnola. Aveva soltanto 61 anni ed era ildiera molto attivo e famoso soprattutto a Riccione, uno degli epicentri della movida romagnola, città in cui ha dato vita a diversi locali che sono poi diventati templi del divertimento notturno in Italia e anche all'estero. uno su tutti, il celeberrimo Prince. Gabrieleaveva recentemente collaborato ad alcune iniziative di intrattenimento nella Perla Verde e lo ha fatto proprio insieme alla moglie. L'amministrazione comunale di Riccione ha subito manifestato cordoglio per il lutto ...