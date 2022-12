Morta Claudia Arvati di The Voice Senior | la malattia e l' addio di Baglioni

Music Fanpage

... anima elettronica dei Matia BazarArvati era originaria di Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, dove era nata il 14 novembre 1960. In oltre quarant'anni di carriera ha collaborato con ...'Ciao. La tua voce bellissima canterà sempre con noi'. Così Claudio Baglioni, sui social, salutaArvati, storica corista del cantautore come di molti altri grandi artisti,oggi a 62 anni. Arvati nei mesi scorsi aveva anche partecipato a The Voice Senior, arrivando in finale. Era ... È morta Claudia Arvati, finalista di The Voice Senior e corista storica di Claudio Baglioni Originaria di Mantova, la cantante aveva 62 anni. Si è spenta a Roma dopo una lunga malattia. Il ricordo di Baglioni: "La tua voce canterà sempre con noi" ...