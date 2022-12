Morta a 62 anni Claudia Arvati | corista di Claudio Baglioni

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ciao. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”. Così, sui social, ha annunciato la scomparsa della sua ‘storica’. La cantante, apprezzata vocalist di tanti concerti del cantautore romano e di altri big della musica leggera, èa Roma dopo una lunga malattia all’età di 62. Di recenteè stata una concorrente della seconda edizione di ‘The Voice Senior’, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La cantante è scomparsa nelle scorse ore, come rivelato dal. Nata a Mantova il 14 novembre 1960, già a 8frequenta la ...

Il Fatto Quotidiano

Colpita da un proiettile vagante: 26enneper sbaglio durante la festa di Natale con gli amici Elle Edwards , di 26, è rimasta vittima di una sparatoria avvenuta in un pub del Merseyside, ...Claudia Arvati si è spenta all'età di 62dopo una lunga malattia. È stata la corista di tanti big della canzone ... Morta Claudia Arvati, la finalista di The Voice Senior e corista storica di Claudio Baglioni aveva 62 anni Elle Edwards è rimasta vittima di una sparatoria avvenuta in un pub la sera del 24 dicembre, mentre festeggiava il Natale con gli amici.Una ragazza olandese di 12 anni e’ morta a seguito della gravissime lesioni dopo essersi schiantata con gli sci contro un albero nel comprensorio sciistico di Spieljoch a Fuegenberg (Zillertal)… Leggi ...