(Di martedì 27 dicembre 2022) ACrma i propri tifosi che dalle ore 12.00 di mercoledì 21 dicembre saranno disponibili iper l’amichevole, in programma mercoledì 28 dicembre alle ore 16:00 presso l’U-Power Stadium.PREZZI:Tribuna Ovest Centrale: € 10,00Tribuna Est (1° e 2° livello): € 5,00Curva Sud Davide Pieri: € 5,00Curva Nord – Settore Ospiti: € 5,00CLICCA QUI per tutte lermazioni sulla vendita del settore ospiti.MODALITA’ DI VENDITASarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso:- ONLINE in modalità print@home, sul sito Vivaticket CLICCA QUI- Presso i PUNTI VENDITA VIVATICKET (CLICCA QUI per trovare il più vicino)PROCEDURE ACCESSO STADIO Per meglio regolare l’afflusso, sirmano i tifosi che: – si potrà accedere allo stadio solo ed esclusivamente dal ...

AC Monza

... Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena,... Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni,, ...Consequenziale che nella classifica che mette in fila le squadre di A per numero di reti segnate ilsia indietro, al tredicesimo posto assieme al. Già, quello stessoche sarà il ... MONZA - TORINO: INFO BIGLIETTI - Associazione Calcio Monza ... Josip Brekalo verso il ritorno in Serie A. Secondo le indiscrezioni riportate da La Nazione, il nazionale croato ex Torino piace molto a Fiorentina e Monza, pronte a darsi battaglia per la prossima se ...Arrivano novità per quanto riguarda la situazione di Josip Brekalo in ottica Serie A. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il profilo dell'ex Torino piace e non ...