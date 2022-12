(Di martedì 27 dicembre 2022) Il comune disi è attivato per dare supporto alla famiglia nella gestione della situazione d’emergenza che stanno affrontando. “L’amministrazione da supporto in un momento di emergenza. Il sindaco diAlberto Arcidiacono stamane ha incontrato i familiari della famiglia di Rosaria Fasone i quali a causa di un corto circuito il giorno di Natale hanno perso la loroe tutto quello che si trovava dentro, vestiti, mobili arredi. Il primo cittadino nell’esprimere la massima solidarietà alla famiglia si è attivato per dare supporto alla famiglia nella gestione di questa emergenza e inoltre rende noto a tutti i cittadinisi che chiunque volesse dare supporto potrà farlo attraverso una post paydalla famiglia per”. È ...

filodirettomonreale.it

Sono gli 'esclusi' dal Reddito, soprattutto quelli che il reddito lo necessitano davvero, a essere destinatari di una raccolta fondi iniziata a, in provincia di Palermo, e che adesso si ...... inclusivo e diffuso advertisement SELARGIUS " Due comuni, Selargius e San Gavino, per un ... Dopo quell'età, molti lettori si. Questo festival ha l'ambizione di allargare la platea dei ... Monreale, perdono la casa per l’incendio, attivata raccolta fondi MONREALE, 21 dicembre – Vincono le ragazze, per l’ennesima volta, perdono invece i ragazzi della New Gica Monreale, società impegnata nei campionati di serie D di volley, tanto a livello maschile, che ...