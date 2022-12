(Di martedì 27 dicembre 2022) Una donna è stataa 16di, per concorso in omicidio e occultamento di cadavere. E' accaduto a, in provincia di Bari. Addolorata Cuzzi , 35, per porre fine alla ...

Globalist.it

I fatti risalgono al 14 giugno 2016 , quando i militari della compagnia dieseguirono un fermo nei confronti di Crescenzo Burdi, 40enne, il quale, non rassegnandosi alla separazione con la ...La ricostruzione I fatti risalgono al 13 giugno 2016, quando i militari della compagnia dieseguirono un fermo nei confronti di Burdi, 40enne, il quale, non rassegnandosi alla separazione con ... Modugno, fece uccidere il compagno dal suo ex marito: condannata a 16 anni di carcere Il cadavere del giovane torittese venne trovato in una fossa biologica dove era stato occultato e, ancor prima, dato alle fiamme.I carabinieri di Modugno (Bari) hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna condannata a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio e occultamento di cadavere, reati commes ...