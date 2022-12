Milenkovic e il fantacalcio | ‘Ho un attacco fortissimo | se non vinco neanche quest’anno | smetto’ Ecco il suo tridente

Fantacalcio ®

Commenta per primo Il difensore della Fiorentina Nikolaparla della sua passione per ilai microfoni dell'emittente TLN TV : 'Ho fatto una squadra fortissima quest'anno, se non vinco stavolta smetto di giocare. In attacco ho Ciro ...Qatar 2022, Hakimi e Dumfries fanno gola, Kim può essere la sorpresa La regola ormai è ... oltre a Gvardiol (Croazia), gli 'italiani'(Serbia), Kiwior (Polonia) e Kim (Corea del ... Milenkovic: "Fantacalcio Ho un attacco mostruoso, ve lo svelo. Io mi sono comprato" Nikola Milenkovic ha parlato a TLN Tv della Fiorentina e di come passa il suo tempo libero. Le sue dichiarazioni Nikola Milenkovic ha parlato a TLN Tv, rilasciando… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...