Milano | clochard partorisce e rinuncia al bambino | “Come potevo tenerlo in questa situazione?”

(Di martedì 27 dicembre 2022) A 24 anni la vita le sembra già del tutto sfuggita di mano: voleva fare l’anatomopatologa, sin da piccola disegnava “benissimo” i corpi umani, ora le andrebbe bene anche un lavoro qualsiasi, “ma chi se la prende uname?”. Unache dorme nella stazione della metropolitana San Donato, a, ha partorito unall’ospedale di Melegnano, pochi chilometri a sud del capoluogo lombardo. Ma non ha mai neanche lontanamente pensato di poterlo tenere. “Che senso aveva? Tanto sapevo che non lo avrei tenuto.si fa a tenere un neonato in?”, dice parlando con il Corriere della Sera. Il piccolo è diventato adottabile, non essendo stato riconosciuto da nessuno. È nato il 2 dicembre, dopo il ricovero la madre è tornata nel suo giaciglio, che ...

Corriere Milano

