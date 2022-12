Milan | senti Bolle | “San Siro si può rimpiazzare” | VIDEO

DAZN

Calciomercato Tottenham, l'Inter esulta: ecco l'annuncio di Conte In passato, ad esempio, sul taccuino di Fabio Paratici sono stati valutati alcuni profili ben noti al tecnico italiano come...Stando a quanto appreso dal prestigioso giornale spagnolo il Real valuta in maniera positiva il percorso del giocatore cole continuerà ad avere i riflettori accesi su di lui fino alla fne del ... Milan, senti Pioli: "Possiamo vincere ancora" In occasione dalla ripresa di campionato, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Fabio Capello, ex allenatore, seduto anche sulla panchina rossonera. Queste le sue parole ai ...I due tecnici credono ancora nello scudetto e sono pronti a dare la caccia agli azzurri autori fin qui di una stagione incredibile ...