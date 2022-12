Milan | obiettivo Tottenham per Ibrahimovic

(Di martedì 27 dicembre 2022) A gennaio sono previsti dei nuovi esami strumentali per capire le condizioni di Zlatan. L’dell’attaccante...

numero-diez.com

...ci sarebbe Gennaro Gattuso che con il Valencia sta facendo un buon campionato e ha l'di ... uno che ha già allenato in Italia sia alche al Napoli . Stiamo parlando di Tiemoue Bakayoko ...La Lazio deve risolvere le questioni con i propri big, mentre la Roma si è buttata a capofitto sul grandedella scorsa estate. A Bergamo mancano i gol, alinvece soltanto un'... Milan, Maldini piomba su un obiettivo dell'Inter! Zlatan Ibrahimovic è uno dei giocatori in assoluto più longevi di quest'epoca calcistica e la sua volontà appare chiara, continuare a giocare a calcio ancora per molto tempo. L'obiettivo dello svedese ...Arrivano anticipazioni dell'intervista rilasciata dal tecnico del Milan, Stefano Pioli, a I Re del Calcio, con il tecnico rossonero che ha parlato dello scudetto vinto nella ...