Migranti | 113 salvati da Ocean Viking | tra cui tre neonati e donne incinte

(Di martedì 27 dicembre 2022) - Persone particolarmente vulnerabili quelle che molto spesso non sopravvivono alla traversata ed è su di loro in particolare che si sofferma oggi il nostro ...

RaiNews

- Persone particolarmente vulnerabili quelle che molto spesso non sopravvivono alla traversata ed è su di loro in particolare che si sofferma oggi il nostro ...12.07, Ocean Viking ne salvaLa notte scorsa la nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée ha salvatoche si trovavano su un gommone al largo delle coste nordafricane. Tra loro anche 3 neonati, il più piccolo ha 3 settimane, 23 donne alcune incinte e 30 minori non accompagnati. Ieri notte ... Ocean Viking salva 113 migranti, anche 3 neonati “La scorsa notte la Ocean Viking ha evacuato 113 persone da un gommone nero sovraccarico che viaggiava nel buio completo”, hanno fatto ...PALERMO - Stanotte la nave Ocean Viking di Sos Mediterranee ha soccorso 113 persone che cercavano di raggiungere le coste italiane a bordo di ...