Michael Schumacher | la foto pubblicata dal figlio Mick spezza il cuore | Guarda

(Di martedì 27 dicembre 2022) Unadi famiglia,per Natale. Unacome tante altre, uno scatto come i molti che personaggi famosi e non solo mostrano il 25 dicembre, una giornata speciale. E qui si parla dellagrafiadadi, il giovane pilota tedesco che ha chiuso il suo primo anno in Formula 1 con la Haas senza però strappare la riconferma (il prossimo anno sarà infatti il terzo pilota Mercedes). Ma lo scatto natalizio pubblicato da, purtroppo, ha riacceso la nostalgia, il magone, il dolore.si mostra infatti insieme alla sorella, Gina Maria, e alla madre Corinna. I tre sono seduti sul divano di casa, ci sono tre alberi di ...

