(Di martedì 27 dicembre 2022) La Cancelliera della Germania dal 2005 al 2021 ripercorre alcuni momenti importanti della sua vita, non solo politica: «Il mio motto in politica è sempre stato: ce la faremo. Perciò, da politica, non mi sono mai occupata di scenari catastrofici, ma ho sempre cercato soluzioni»