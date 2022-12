MERCATO MILAN E TOP NEWS – Conferme su Zaniolo e le parole di Pioli

Il Milanista

KOLO MUANI - Altro nome, accostato al, è quello di Kolo Muani: 'Ilitaliano è stato limitato dal punto di vista economico e tecnico. Ma ci sono alcune squadre che hanno adoperato uno ...Ci si aspettava decisamente di più, soprattutto alla luce delcondotto da Paratici, il ... Battere ilin Champions, in una sfida che si preannuncia già ad alta tensione, sarebbe un'altra ... Calciomercato Milan / Tutto vero: Maldini sogna il colpo da 35 milioni | News Stiven Shpendi, talentuoso attaccante del Cesena, è sempre più chiacchierato in ottica mercato di Serie A. Stiven Shpendi, talentuoso attaccante del Cesena, è sempre più chiacchierato in ottica mercat ...Il Milan è al lavoro per rinforzare la rosa e colmare i punti deboli del club. La società è alle prese con pesanti problematiche.