Meloni-Zelensky | la telefonata sulla guerra Cosa ha chiesto Kiev all' Italia

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Vladimir Putin ha firmato il decreto di risposta all'introduzione del price cap sul petrolio. Il testo vieta la vendita di greggio e prodotti petroliferi ai Paesi che hanno aderito al price cap per 5 mesi, divieto che entrerà in vigore il 1° febbraio. La mossa giunge dopo che all'inizio di dicembre G7, Ue e Australia si erano accordate per imporre un tetto di 60 dollari al barile al greggio russo, a causa delladi Mosca in Ucraina. Intanto il presidente ucraino, Volodymyr, ha avuto un colloquio telefonico con la premier Giorgia: oltre a rinnovare "il pieno sostegno del Governono ain ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'Ucraina",ha confermato la sua ...