Meloni invita Zelensky a Roma | Kiev chiede l' anti - aerea

Agenzia ANSA

Da Palazzo Chigi,ha rinnovato "il pieno sostegno" del governo all'Ucraina in ambito politico, economico, umanitario e anche militare. E confermando la sua intenzione di recarsi a Kiev con l'...- La ritorsione russa dal primo febbraio. Telefonata tra la nostra premier ed il presidente ucraino per discutere di un piano di pace. Kiev chiede a Roma sistemi di difesa aerea Meloni invita Zelensky a venire in visita a Roma Volodymyr Zelensky cerca la sponda dell'Italia sui sistemi anti-aerei vitali per difendere l'Ucraina dagli attacchi russi. Dopo una telefonata ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky hanno avuto "un cordiale colloquio" che ha ...