Meloni fa quello che loro non sanno fare Feltri condanna la sinistra

(Di martedì 27 dicembre 2022) Manovra di bilancio sotto i riflettori. In queste ore il Parlamento è impegnato nella discussione e nell'approvazione della legge Finanziaria. Come sempre, il bilancio è il campo di gioco su cui si sfidano maggioranza e opposizione,. Vittorio, direttore editoriale del Tempo, ha difeso la manovra del governoe ha messo alle corde il centroche, negli ultimi dieci anni, non è stato in grado di approvare una manovra altrettanto utile al Paese. "Convinto che questa manovra è migliore di tutte quelle degli ultimi 10 anni fatte dal centro"@vinterviene a #Controcorrente pic.twitter.com/80MqR4FHOd — Controcorrente (@Controcorrentv) December 27, 2022 "Tutte le Manovre, ogni qualvolta che un governo le affronta, sono da criticare e, in effetti, le ...

...i capigruppo di Palazzo Madama a far slittare il voto di fiducia efinale alla tarda mattinata di giovedì. In sostanziale coincidenza con la conferenza stampa di fine anno di Giorgia. ...lo sta toccando con mano'. La religione ambientalista, pur fondandosi su principi giusti e ... Lui ha lasciato il Pd per fondareche a oggi è un piccolo partito moderato, io sono una ... L’anno di Giorgia Meloni (ma non solo). Mosse ed errori dei leader Manovra di bilancio sotto i riflettori. In queste ore il Parlamento è impegnato nella discussione e nell'approvazione della legge ...Scambio di inviti tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, con la premier che ha confermato al suo omologo ucraino la volontà di recarsi quanto prima a Kiev per portare il supporto dell’Italia all’all ...