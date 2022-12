Meloni e il diktat sulla manovra | l' incarico segreto a La Russa

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il Senato è pronto ad approvare ladopo il via libera della Camera arrivato già prima di Natale. I lavori a Palazzo Madama sono iniziati alle 14, con Giorgiache ha assegnato un compito specifico al presidente dell'Aula, Ignazio La. Il retroscena è fornito da Dagospia, che svela come l'obiettivo sia quello di “forzare la mano e riuscire a far approvare la legge di bilancio al massimo entro domani sera, 28 dicembre 2022”. Ed è sempre il sito diretto da Roberto D'Agostino a svelare i motivi dietro tale accelerata che il premier ha impresso all'altro fondatore di Fratelli d'Italia: “Vuole far sentire il peso di una maggioranza coesa, democraticamente eletta, che approva il DDL Bilancio con 2 giorni di anticipo rispetto alle manovre degli ultimi 2 anni chiuse dai governi Draghi e Conte II, in entrambi i casi, ...