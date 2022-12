Mattarella negativo al Covid | riprese tutte le attività da Presidente

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildella Repubblica Sergioè risultatoal tamponee ha ripreso, con effetto immediato,le sueda Capo dello Stato. Per l’inquilino del Quirinale la malattia ha avuto un percorso di circa 15 giorni, solo alcuni trascorsi con leggere linee di febbre mentre gli altri senza sintomi di rilievo. “Vorrei esprimere il mio rammarico per questa modalità particolare, singolare, di collegamento e per la mia mancata presenza lì, ma per quanto ancora lievemente sono tuttora positivo ale volevo evitare il rischio di trasferirlo al ministro e ai vertici delle forze armate, ma non volevo rinunciare a questo appuntamento che considero di grande importanza per la Repubblica” è stato l’ultimo messaggio del ...

Agenzia ANSA

... Sergio, si è sottoposto a un tampone e, dopo quindici giorni - trascorsi con modeste linee di febbre soltanto nei primi tre giorni e senza sintomi di rilievo - èal Covid e, ...... Sergio, si è sottoposto a un tampone e, dopo quindici giorni - trascorsi con modeste linee di febbre soltanto nei primi tre giorni e senza sintomi di rilievo - èal Covid e, ... Mattarella negativo al Covid, ha ripreso le proprie attività - Politica Sergio Mattarella è finalmente negativo al Covid. Il presidente della Repubblica si è sottoposto a un tampone e, dopo quindici giorni, trascorsi con modeste linee di febbre soltanto nei primi tre gior ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...