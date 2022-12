Mattarella ai funerali di Frattini | la prima uscita del presidente della Repubblica dopo il Covid – video

Sky Tg24

AGI - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e tutte le più alte cariche dello Stato sono presenti nella chiesa di Santi Apostoli per i funerali di Stato di Franco Frattini. Hanno partecipato alla solenne cerimonia le più alte cariche dello Stato: il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, il premier Giorgia Meloni, i presidenti di camera e senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. Il presidente della Repubblica, Mattarella, la premier Meloni e le altre principali cariche istituzionali hanno partecipato alle esequie del presidente del Consiglio di Stato ed ex ministro degli Esteri.