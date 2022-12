Matrimonio in arrivo? Per lei sarebbe il terzo sì

Leggi su iodonna

(Di martedì 27 dicembre 2022) È stato un Natale indimenticabile per Cher, almeno a giudicare dai regali che la cantante e attrice ha trovato sotto l’albero. Perché fra tutti i pacchetti scartati ha trovato un anello con un enorme pietra a goccia, pegno d’amore del fidanzato Alexander A.E. Edwards. A quanto pare le cose tra l’icona pop, 76 anni, e il dirigente musicale, 40 anni meno di lei, si sono fatte serie. E la domanda circola sui social: nozze in vista? Leggi anche › Lutto per Cher: è morta la mamma Georgia Holt Cher e la love story con Alexander A.E. Edwards Le chiacchiere sulla love story circolavano da mesi. Erano stati immortalati mano nella mano e la star ha ironizzato sulla differenza d’età tra di loro. «L’amore non conosce la matematica», ha scritto sui social a chi sottolineava gli ...