Calciomercato.com

Dal 2015, quando è rimasto svincolato dopo la sua avventura al, il ragazzone di Martigues ha sposato la causa delUanl, squadra messicana in cui ora è idolatrato: a ben vedere, visto ...La tifosa nuda in curva La partita in questione è- Pachuca, valida per i quarti di finale ... Il gol lo realizza Pierre Gignac, attaccante francese ex del. Lo stadio esplode, ma ... Marsiglia, il Tigres scarica Thauvin | Mercato | Calciomercato.com Florian Thauvin può lasciare il Messico e fare ritorno in Francia. Un anno e mezzo dopo il suo arrivo al Tigres, il fantasista francese è ai ferri corti con la dirigenza e l'allenatore, intenzionati a ...