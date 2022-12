Maria Giovanna Maglie | il messaggio di speranza dall’ospedale | italiani emozionati

Leggi su tvzap

(Di martedì 27 dicembre 2022) Personaggi Tv., il drammatico annuncioin lacrime. Classe 1952,è una saggista e opinionista italiana. Nel corso della sua carriera ha collaborato con il Giornale, Il Foglio, la Rai, Radio Radicale e Radio 24 e scritto alcuni libri, come la biografia di Oriana Fallaci, e alcuni saggi su argomenti di politica internazionale. In seguito ha partecipato, da opinionista, a trasmissioni televisive di politica e intrattenimento come L’isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L’Arena e Stasera Italia. In questi giorni lasi trova in ospedale per alcuni problemi di salute. Nonostante tutto ha voluto rassicurare i suoi fan con una nuova foto su Twitter. ...