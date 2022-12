Margherita Mazzucco | L’Attrice De L’Amica Geniale E’ Santa Chiara D’Assisi In Un Film!

(Di martedì 27 dicembre 2022)è stata per lungo tempo un’attrice de, ed infatti ha interpretato Lenù. Ora sbarca al cinema con, un film suè ormai un’attrice conosciutissima in tutta Italia ed anche nel mondo. E’ stata lei, infatti, ad interpretare Lenù ne, entrando nel cuore dei telespettatori e facendosi conoscere anche all’estero grazie alla popolarità acquisita dalla serie. Oraha un nuovo ruolo al cinema. In un film, infatti, interpreterà la rivoluzionariae lei stessa ne ha parlato in ...

Fanpage.it

E il merito va anche ae Gaia Girace, rispettivamente Lenù e Lila, ancora una volta " l'ultima " splendide. Non siamo pronti a salutarle, ma ci tocca. 7 Christian Sky Indie e ...Il regista Saverio Costanzo con Gaia Girace eBoris 4 Ormai considerato come un cult, Boris un tempo era una chicca per pochi. Poi il passaparola l'ha sdoganata e Netflix l'ha ... Margherita Mazzucco dall'Amica Geniale a Chiara: Sono una donna ... Dal 'bad guy' di Luigi Lo Cascio al ritorno di 'Boris' con la quarta stagione, da 'Prisma' by Ludovico Bessegato alla docu serie tennistica di Domenico Procacci. E tanto, tanto altro ...L'aria elettrica del Natale fusa al glamour delle anteprime in Via della Conciliazione, dove si è svolta quella speciale de La Vita Bugiarda degli Adulti, serie TV targata Netflix che ...