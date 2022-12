Manovra | voto finale Senato slitta a giovedì 29**

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Dopo la richiesta delle opposizioni per un ampliamento dei tempi di discussione, ildelsulla legge di Bilancio dovrebbere a29 dicembre. È quanto si apprende mentre è in corso la Conferenza dei capigruppo. "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29: una magra consolazione forse ma per lo meno avremo un po' di tempo per esaminarla", scrive in un tweet la presidente deiri del Terzo Polo, Raffaella Paita.

