Manovra | slitta a giovedì 29 il voto finale al Senato

18.53,voto finale Senatoal 29 Dopo la richiesta delle opposizioni per un ampliamento dei tempi di discussione, il voto finale del Senato sulla legge di Bilancioa giovedì 29. "La ...Le novità Al di là delle misure contro il caro energia, nellasecondo la maggioranza ci sono una serie di novità che danno un segnale della visione dell'esecutivo, dalla flat tax per gli ... Manovra, slitta il voto a giovedì dopo ritardi, proteste e occupazioni ... La Manovra, dopo il via libera della Camera, approda al Senato. In mattinata il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, aveva annunciato il voto definitivo per la serata di mercoledì. Ma ...(askanews) - Dopo le forti proteste dell'opposizione per una compressione eccessiva dei tempi concessi per l'esame, l'approdo della legge di bilancio nell'aula del Senato slitta al 29 ... nostra ...