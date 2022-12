Manchester United | Ten Hag punta su Rashford VIDEO

TUTTO mercato WEB

Ronaldo ha infatti detto addio aled è rimasto deluso dalla sua nazionale ai Mondiali. Il 37enne è attualmente in trattativa con la squadra di calcio dell'Arabia Saudita Al - Nassr ...I Reds hanno ufficializzato ieri un trasferimento da circa 42 milioni di euro, anticipando ile gli altri club interessati. Incasso importante per il Psv, che per l'ennesima volta ... Ten Hag: "Al Manchester United serve un altro attaccante". Non sarà Gakpo Pari in rimonta 2-2 per il Tottenham di Conte sul campo del Brentford. Oggi tocca ad altre due big: il Chelsea riceve il Bournemouth mentre il Manchester United ospita il Nottingham Forest. Domani ...Per Natale Cristiano Ronaldo ha ricevuto una Rolls Royce di 350mila euro da Georgina. Basterà a cancellare l'amarezza del Mondiale