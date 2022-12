(Di martedì 27 dicembre 2022) Come rivelato da La Gazzetta dello Sport , il portierone rossonero sarà sottoposto aaccertamenti per comprendere al meglio l'evolvere del processo di guarigione e tornare senza correre rischi ...

Virgilio Sport

Continua ad aleggiare un clima di pessimismo attorno a Mike. L'estremo difensore rossonero,da settembre e ancora incerto sul possibile rientro in campo, si sottoporrà a nuovi controlli a inizio anno, ma il Milan intanto prosegue la caccia a un ...La Gazzetta continua sull'infortunio di. Il portiere francese dopo un inizio incoraggiante ... Nessuno pensava potesse stareper (quasi) quattro mesi.' Maignan fuori ancora a lungo: Milan tra nuovi esami e opportunità di mercato Maignan continua a tenere in apprensione il Milan. Dopo l'Epifania nuovi controlli, ma il rientro pare lontano e il Diavolo sonda il mercato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...