Madame indagata per i vaccini falsi | la sua presenza al Concerto di Capodanno a Roma e a Sanremo sarà confermata?

Open

e il Festival di Sanremo: chi decide. Per quel che riguarda, tra le partecipanti alla prossima edizione di Sanremo, non essendo dipendente Rai e dunque non soggetta né a codice etico, ...Un'per finte vaccinazioni anti Covid sul palco del Circo Massimo per il concertone di ..., scelta dal Comune per esibirsi il 31 dicembre insieme a Elodie, Franco 126 e Sangiovanni , è ... Sanremo 2023, Madame indagata per il Green pass falso: cosa rischia ora We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...“Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a persone che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un vaccino” ha ammesso la ...