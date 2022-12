Madame indagata per false vaccinazioni anticovid La decisione di Amadeus

(Di martedì 27 dicembre 2022) In questi giorni la notizia dell’indagine sui falsi vaccini anti-covid è al centro dell’attenzione mediatica. L’artista, che deve partecipare a Sanremo 2023, è sotto indagine, accusata di falso ideologico, insieme alla tennista Camila Giorgi. Francesca Calearo non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione, ma oggiha spiegato qual è la situazione in merito alla sua partecipazione alla kermesse canora, dov’è in gara con il brano “Il bene nel male“. Leggi anche: Quando inizia il Festival di Sanremo 2023 A rischio la partecipazione dia Sanremo 2023? La replica diOspite oggi ad RTL 102.5, il direttore artistico del Festival della musica italiana ha risposto alla fatidica domanda sulla partecipazione di Sanremo 2023. Tutti noi sappiamo che il codice etico della Rai non si può applicare ...

