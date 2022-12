M3GAN vs Annabelle | il regista | i produttori e la star del nuovo film svelano chi vincerebbe lo scontro

(Di martedì 27 dicembre 2022)è ildi Blumhouse e il, ie la protagonistachiin unocon, ilprodotto da Blumhouse, ha come protagonista una bambola assassina e ora i creatori del progetto hanno svelato quale pensano potrebbe essere il risultato di unocon. Il lungometraggio è stato diretto da Gerard Johnstone e ha come protagonista Allison Williams nel ruolo di Gemma. A rendere complicato capire chi potrebbe vincere in unotraci sono vari fattori come il fatto che la bambola posseduta possiede dei ...

... "Non sarebbe figo se realizzassimo un film con una bambola killer che si divide frae ... "Per certi versi, sono stato anche influenzato da Il Presagio , perchèè una sorta di anti ...Da. Da bambola a bambola, visibilmente clone di Elizabeth Olsen. Uscirà a inizio 2023 il nuovo film di Gerard Johnstone con Allison Williams protagonista, prodotto da James Wan, regista ... M3GAN vs Annabelle: il regista, i produttori e la star del nuovo film ... M3GAN è il nuovo film di Blumhouse e il regista, i produttori e la protagonista svelano chi vincerebbe in uno scontro con Annabelle.De premiers émois, une nounou droïde, le Pakistan comme vous ne l’avez jamais vu, un haras et même un fonctionnaire anglais: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercre ...