Lutto nel mondo della scuola | è morta a 51 anni Tiziana Cannavó

(Di martedì 27 dicembre 2022) Èa 51, dirigente scolastico e insegnante anche a Monreale. A portarla via prematuramente un brutto male.si è spenta ieri, 26 dicembre, nella giornata di Santo Stefano. Lascia il marito e i figli e tutti coloro che la conoscevano nel dolore. Originaria di Palermo, ha insegnato in molte (Monrealelive.it)

CataniaToday

Stefano Benignetti Il mondo dell'odontoiatria e, più in generale, quello della medicina, incorso della nottata, infatti, si è spento, all'età di 65 anni, il dottor Stefano Benignetti, noto medico chirurgo specialista in odontoiatria. Benignetti, originario di Roma, viveva da anni ...'Fu undolorosissimo, una ferita che non guarisce', raccontava.2004, a causa di un rimpasto di governo, Frattini lascia la Farnesina a Gianfranco Fini e viene nominato poco dopo ... Lutto nel mondo della danza catanese: addio a Silvana Lo Giudice È morto nella serata di Santo Stefano Nicola Signorello, 96 anni, senatore della Democrazia Cristiana per 5 legislature (V, VI, VII, VIII, IX), ministro del Turismo e dello Spettacolo nel governo ...C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre.