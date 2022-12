Lukic nel mirino del Napoli? Il Torino fissa il prezzo | la situazione

(Di martedì 27 dicembre 2022) Saša Luki? è uno dei giocatori chiave deldi Ivan Juric. Il centrocampista polacco numero 10 dei granata, autore di 2 gol e 12 presenze in questo avvio di stagione, è da diverso tempo neldi alcuni club di Serie A, tra cui spiccano Roma e. Lain casa Toro non è però delle più semplici dal momento che la società, a causa dell’ammutinamento del polacco, si è vista costretta ad inizio estate a privarlo della fascia di capitano. Adesso Cairo e la dirigenza vogliono evitare un caso Belotti-bis e dunque spingono per cederlo già a gennaio. FOTO: Getty – Sasasul mercato? IlilCome riportato da tuttomercatoweb.com, la società torinese avrebbe ...

Footballnews24.it

... infatti, il difensore della Roma ha ricevuto più cartellini di tuttinostro campionato. Tra ... A scendere nella classifica dei più redarguiti in Serie A ci sono Becao, Gunter, Amrabat,, Amian ...Visto chenon ha intenzione di prolungare il suo contratto che scade2024, l'esito finale del discorso pare già scritto. " Voglio andare in un club più ambizioso che disputi le Coppe, ... Mercato Roma, non solo Frattesi: nel mirino anche Lukic Il centrocampista granata Sasa Lukic è in uscita: il suo futuro è da decidere tra Leicester e Roma. Tutte le informazioni.Da capitano a uomo mercato, il passo per Sasa Lukic è stato decisamente breve. La scorsa estate il suo ammutinamento ha fatto andare su tutte le furie il club e nonostante Juric sia riuscito a riporta ...