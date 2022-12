Luca Salatino torna sui social dopo aver lasciato il GF Vip | cosa farà adesso

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip,ha annunciato, in maniera ufficiale, la sua volontà di abbandonare la casa.palesato in più occasioni la sua insofferenza a tale contesto e il suo bisogno dire a casa, l'ex tronista di Uomini e Donne ha varcato la soglia della porta rossa per andare via. Il suo ingresso in studio è stato particolarmente toccante, in quanto ad aspettarlo c'era la sua amata Soraia Allam. Pochissimi istanti fa, il ragazzo ha ripreso anche possesso del suo account Instagram ed ha deciso di pubblicare un messaggio rivolto a tutti i suoi fan, e a coloro i quali lo hanno sostenuto durante questi quasi 100 giorni di permanenza in casa. Il post diessere uscito dal Grande Fratello Vip ...