Luca Salatino si è ritirato dal “GF Vip” | il retroscena su Maria De Filippi

lascia la Casa del Grande Fratello in via definitiva. Al ragazzo, fin dall'inizio del reality è mancata molto la fidanzata Soraya. L'ex tronista, in più occasioni ha pensato di ...Tags: anello anellodifidanzamento auroraramazzotti goffredocerza gravidanza incinta milano natale natale2022 pregnant ring roma Articolo precedenteabbandona il GF Vip: ''E' giusto che ...Luca Onestini, concorrente del GF Vip 2022, ricorda con rammarico e indignazione il tradimento della ex Soleil Sorge. Cosa accaddeDopo l'abbandono di Luca Salatino, Davide decide di portare avanti la gestione e l'organizzazione della Cucina ...