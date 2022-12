Luca Onestini sotto attacco | Disastro dopo la diretta | ” Che figura di me**a”

Leggi su ck12

(Di martedì 27 dicembre 2022)si concede uno sfogo amaroladel GF Vip: volano parole di fuoco contro l’opinionista. L’ex tronistaè da tempo uno degli argomenti più caldi del web. Il mondo dei social, in effetti, ha condannato pesantemente la sua condotta nei confronti di Nikita Pelizon.(fonte youtube)L’atletico Vippone era entrato in corsa nel programma, a fianco di Sarah Altobello, Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, animando ben presto le dinamiche nella casa di Cinecittà. In particolare,ha catalizzato l’attenzione della modella triestina. Nonostante una relazione esterna al reality ancora tutta da chiarire, Nikita ha preso una sbandata in piena regola per ...