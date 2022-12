Luca Onestini e Antonella Fiordelisi si scagliano contro Soleil Sorge

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ce lo aspettavamo tutti: il ritorno dial Grande Fratello Vip ha scombussolato molti animi. L’influencer, scrittrice e conduttrice ha sostituito, insieme al collega Pierpaolo Pretelli, Sonia Bruganelli.non si è tirata indietro dal commentare le vicende dei concorrenti, scagliandosi soprattuttoil suo ex fidanzato. Laha spiegato cheha illuso Nikita Pelizon e sta manovrando tutti i vipponila modella. Come se non bastasse, la speciale opinionista ha dimostrato di non sopportare troppo neanche. Certo è che i due concorrenti non sono rimasti in silenzio. GF Vip 7,e ...