“Lo abbiamo trovato morto” La notizia peggiore sul 20enne scomparso a Natale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le feste diper una famiglia si sono trasformate in una tragedia. Una intera comunità è sotto choc da giorni non si avevano notizie di un ragazzo di 20 anni. La sera didopo essere uscito non ha più fatto rientro a casa. L’ultima volta è stato visto vicino ad un bar: da quel momento il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce. Di lui non si sapeva più nulla: la sua sparizione ha lasciato sotto choc la sua famiglia. Il fatto di cronaca è accaduto nella contea di Stillwater nel Minnesota (Stati Uniti). George è stato visto l’ultima volta nei pressi di un bar di Minneapolis-St. Paul. Centinaia di persone si erano radunate la mattina diper prendere parte alla ricerca di Musser, visto l’ultima volta in un bar di Minneapolis-St. Paul sabato mattina presto, riferisce Ren Clayton della CBS Minnesota. Una delle ultime ...