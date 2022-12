Liverpool | Bellingham rimane un obiettivo

... don Florentino proverà ad assicurarsi la firma di Judeprima che finisca il mese di ... considerato che, dopo il Manchester City, anche ilha deciso di farsi sotto: " Il suo ......Allister per sostituire Enzo Fernandez che piace al. I Reds, però, monitorano anche il giocatore del Brighton, su cui hanno messo gli occhi - oltre al Borussia Dortmund come post...BARCELLONA - Mentre Carlo Ancelotti sta recuperando tutti i propri uomini in vista della ripresa delle ostilità in Liga (prevista per venerdì prossimo sul campo del Valladolid), il presidentissimo mer ...Il Liverpool ha chiuso per Gakpo del Psv per una cifra vicina ai 50 milioni, ora per gli altri giovani in vetrina al Mondiale il prezzo è un conto salato Il Liverpool ha chiuso per Gakpo del Psv per u ...