LIVE Sci alpino | Gigante Semmering 2022 in DIRETTA | Shiffrin davanti | Bassino quinta non lontana dalla zona podio

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30 10.31: La pista si sta segnando soprattutto nella parte centrale. La statunitense Moltzan è 12ma con un ritardo di 1?46 e una seconda parte di gara di buonllo 10.30: Ritardo pesante per la svizzera Holdener che non riesce ad interpretare al meglio la seconda parte di gara ed è 15ma a 2?60 10.28: Discreta la prova dell’austriaca Liensberger che limita i danni nella seconda parte e chiude a 1?57 daed è 12ma 10.28: Liensberger all’intermedio ha 1?04 di ritardo 10.26: Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese: 1Mikaela USA 1:05.49 2 VLHOVA Petra SVK 1:06.21 +0.72 3 ...