LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2022 in DIRETTA | si parte | al via la gara!

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.14 In testa c’è il belga Thijs Aerts. 15.13 Buonanza per van der Pole e van Aert, rispettivamente terzo e quarto. SI! COMINCIA ILDI HEUSDEN-! 15.08 Ci siamo, pochi minuti e si! 15.05 Insomma, le premesse per undi assolutollo (e di garanzia di spettacolo, inevitabilmente) ci sono tutte. 15.02 Ma non solo: vanno menzionati anche il britannico Thomas Pidcock e i due connazionali belga Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout. 14.59 Gli occhi non possono che essere puntati su Wout van Aert e Mathieu van der Poel, pronti a darsi battaglia. 14.56 E, come ieri, è lecito attendersi una gara emozionante dall’inizio alla fine, una consuetudine ...

L'attesa non può che essere per il consueto quanto sempre affascinante duello tra Wout van Aert e Mathieu van der Poel , quest'ultimo reduce dalla vittoria nella giornata di ieri nell'undicesima ...