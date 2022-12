L’inseminazione delle nuvole è tanto affascinante quanto poco utile

Leggi su linkiesta

(Di martedì 27 dicembre 2022) Per tutta l’estate, quella che – termometro alla mano – ci siamo lasciati alle spalle da non molto tempo, la crisi climatica è stata al centro dell’attenzione dei media più del solito, principalmente per un motivo. In molte zone d’Europa la temperatura ha superato più volte i 40?ºC e il calore estremo ha vertiginosamente aumentato il rischio di siccità. Pericolo che, in realtà, è piuttosto alto ormai da alcuni anni. Perriguarda l’Italia, ad esempio, Coldiretti dice che negli ultimi dodici mesi è caduto il trenta per cento di acqua in meno e che quindi ne mancherebbero all’appello almeno cinquanta miliardi di metri cubi. Non va meglio nel resto del mondo, dove a partire dal 2000 il numero e la durata dei fenomeni siccitosi sono aumentati del ventinove per cento. È chiaro che, oltre a dichiarare la necessità di arrestare l’avanzata del cambiamento climatico, gli ...