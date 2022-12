Lingua italiana | scende in campo l’Accademia della Crusca | “Va inserita in Costituzione”

(Di martedì 27 dicembre 2022) LaufficialeRepubblica è l’italiano. Parole scontate. Ma che non compaiono nella nostra. Per questo da quasi 20 anniconsidera necessario che la Carta aggiunga queste sette parole tra i suoi primi articoli. Lo dicono le leggi e le sentenzeCorte Costituzionale. Ma non lo dice la nostra Carta fondamentale. Accademia: mettere lain“Eppure darebbe più forza a una realtà di per sé assolutamente evidente”. La pensa così Claudio Marazzini, presidente del. “Già nel 2006 una nostra delegazione composta da Sabatini, ...

Contribuire alla salvaguardia e alla diffusione del patrimonio culturale e dellain terra tunisina: con questo obiettivo il Comites di Tunisi lancia un bando di concorso per la partecipazione alla prima edizione de "L'Italia in musica", spettacolo in programma ...Nel testo depositato dal senatore Roberto Menia si legge che laha un "portato di valori ci­vili, morali e religiosi" e bisogna guardarsi dai migranti per la difesa dell'identità. Il ddl critica pure la toponomastica non, un tema sentito ... Meloni: "Veniamo travolti dall'uso di parole straniere. Usare il più possibile la lingua italiana" Nel testo depositato dal senatore Roberto Menia si legge che la lingua ha un «portato di valori ci­vili, morali e religiosi» e bisogna guardarsi dai migranti per la difesa dell'identità italiana. Il d ...