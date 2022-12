L’Everton osserva la mossa per l’entusiasmante giovane del Manchester United tra le speculazioni sul licenziamento di Lampard

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 dicembre 2022) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo quanto riferito,vorrebbe ingaggiare l’ala delAnthony Elanga nella finestra di gennaio dopo che il 20enne è rimasto frustrato dalla mancanza di tempo di gioco. Ilè stato a lungo considerato uno dei giovani talenti più brillanti del Red Devil, ma con Elanga dietro artisti del calibro di Antony, Marcus Rashford e Anthony Martial nell’ordine gerarchico, non ha avuto molte opportunità sotto Erik ten Hag. Frankha un disperato bisogno di attaccare i rinforzi a gennaio, quindi un prestito o unapermanente per ...