Agenzia ANSA

La Gazzetta ufficiale del Brasile (Diario Oficial da Uniao) ha pubblicato la firma del contratto per l'acquisizione dei blindati del Consorzio Cio88 Centauro 2, destinati all'Esercito. Il consorziodovrà fornire due esemplari del tank entro sei mesi e successivamente altri 96. Secondo la rivista brasiliana di ...Bene anche, saliti di circa due punti percentuali. Qualche vendita su Stm e Ferrari, in calo dello 0,7%. Tra i gruppi 'minori', forte ribasso per Mps, che ha ceduto il 3,5% a 1,96 ... Leonardo-Iveco: il Brasile ha firmato la commessa per i blindati ... La Gazzetta ufficiale del Brasile (Diario Oficial da Uniao) ha pubblicato la firma del contratto per l'acquisizione dei blindati del Consorzio Cio Leonardo-Iveco 8ž8 Centauro 2, destinati all'Esercito ...In evidenza Leonardo e Iveco. Gas -10% a 82,7 euro(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 dic - Il dato sull'inflazione americana di novembre, scesa rispetto a ottobre ma meno delle attese, non sc ...